CHP yandaşı Can Ataklı Kılıçdaroğlu'nu böyle savundu! "2 tane seccadeye benzeyen halıyı..." | Video
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması büyük tepki çekerken, CHP'ye yandaşlığı ile bilinen gazeteci Can Ataklı paylaştığı bir video ile Kılıçdaroğlu böyle savundu. İftardan sonra namaz kılanların yanlış yaptığını söyleyen Ataklı, "İki tane seccadeye benzeyen halıyı yerde bırakmışlar." ifadelerini kullandı.
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