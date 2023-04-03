FOX TV’nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu

PROVOKASYONU SOSYAL MEDYADA SÜRDÜRDÜ

Karaca'nın Fox'un içinde bulunduğu komik duruma karşı yaptığı, "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımının ardından Karagöz, algılarını sürdürerek, "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil." şeklinde yanıt verdi.

ALAY KONUSU GÖRÜNTÜLER YOUTUBE'DAN KALDIRILDI

FOX sunucusunun ciddi bir tavırla olayı anlatması sosyal medyada alay konusu oldu. Yaşananlar sonrasında Fox'un YouTube hesabından programa ait yayın tekrarı da erişimden kaldırıldı.