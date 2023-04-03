Video Haber FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu | Video
FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu | Video

FOX TV'nin yalan haberi parodi çıktı! Algı operasyonu alay konusu oldu | Video

03.04.2023 | 20:26

FOX TV, algı operasyonu girişimi alay konusu oldu. Sosyal medya fenomeni olan ve Röportajadam olarak bilinen Mahsun Karaca tarafından bir mizansen haber internet mecrasında paylaşıldı. Farklı milletlerden kişilerin Esenyurt'ta birbirine girdiğine dair mizansen haber FOX TV tarafından gerçekmiş gibi servis edildi. İşin aslı çok geçmeden ortaya çıkınca alay konusu olan haber kanalın YouTube hesabından da erişimden kaldırıldı.

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