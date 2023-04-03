Milli Görüş’ün önemli ismi Saadet Partisi’ni böyle uyardı: Sizi kullanıyorlar! Yetkiyi ele alınca ellerinin tersiyle itecekler

"3 PARTİ İÇİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZLA BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIZ"

Şu anda AK Parti iktidarı çok hayırlı hizmetler yaptı, bazı eksikler var, İnşallah onlar da düzeltilecek. Eski Milli Görüşçülere büyük görev düştüğü gibi, şu anda AK Parti yönetimindeki arkadaşlara da çok büyük görevler düşüyor. Benim gibi bir hayli arkadaşlarım var 3 parti içerisinde. Onlarla da bir araya gelip basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.

MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK

Daha önce Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç de Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklamıştı.