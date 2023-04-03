Video Haber Milli Görüş'ün önemli ismi Saadet Partisi'ni böyle uyardı: "Sizi kullanıyorlar! Yetkiyi ele alınca ellerinin tersiyle itecekler" | Video
Milli Görüş'ün önemli ismi Saadet Partisi'ni böyle uyardı:

Milli Görüş'ün önemli ismi Saadet Partisi'ni böyle uyardı: "Sizi kullanıyorlar! Yetkiyi ele alınca ellerinin tersiyle itecekler" | Video

03.04.2023 | 14:22

Eski Ümraniye Belediye Başkanı, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Mehmet Bingöl, Saadet Partisi'ne uyarılarda bulundu. "Sizi kullanıyorlar. Yarın bu anlaşmaların hiçbirinin geçerliliği olmayacak." diyen Bingöl, "Yetkiyi ellerine alınca sizi ellerinin tersiyle itecekler ve kendilerine verilen talimatı yerine getirecekler." ifadelerini kullandı.

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