Milli Görüş'ün önemli ismi Saadet Partisi'ni böyle uyardı: "Sizi kullanıyorlar! Yetkiyi ele alınca ellerinin tersiyle itecekler" | Video
Eski Ümraniye Belediye Başkanı, Milli Görüş'ün önemli isimlerinden Mehmet Bingöl, Saadet Partisi'ne uyarılarda bulundu. "Sizi kullanıyorlar. Yarın bu anlaşmaların hiçbirinin geçerliliği olmayacak." diyen Bingöl, "Yetkiyi ellerine alınca sizi ellerinin tersiyle itecekler ve kendilerine verilen talimatı yerine getirecekler." ifadelerini kullandı.
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