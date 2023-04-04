Kandil neden Kemal Kılıçdaroğlu diyor? Bay Kemal neredeyse 'TSK silah bıraksın' diyecek! "PKK silah bırakamaz çünkü..."

PKK, NEDEN 'KILIÇDAROĞLU' DİYOR?

PKK terör örgütünün olmazsa olmazlarından biri Güneydoğu'daki belediyelerin lojistik ve finansal desteği. Örgüt, TSK'nın, jandarmanın ve emniyetinin başarılı operasyonları ile eylem gücünü kaybederken, şüphesiz belediyelerdeki finans ve lojistik desteğinin kayyum atamaları ile kesilmesi de örgüte ağır darbe vurdu. Terör örgütü PKK, kayyum uygulamasının son bulmasını hayati olarak görüyor ve bu konuda sık sık beyanatlar veriyor. Örgütün siyasi uzantısı HDP'nin de olmazsa olmaz gördüğü konuların başında kayyum uygulamasının kaldırılması geliyor. Kandil ile birlikte seçim beyannamesini hazırlayan HDP, kayyum uygulamasına son verilmesini en önemli vaatlerden biri olarak duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı görüşme sonrası Kandil'in istediği, HDP'nin vazgeçilmez gördüğü kayyum uygulamasına son vereceklerini bir yanına Pervin Buldan'ı, bir yanına da Mithat Sancar'ı alarak Türkiye'ye ilan etti.

Unutmadan, Kılıçdaroğlu, Almanya Fransa, İngiltere gibi ona göre önde demokrasi ülkelerinin bile çekimser kaldığı özerklik konusunda, "Avrupa'da kabul edilen yerel yönetimler özerklik şartını aynen kabul edeceğiz." de demişti.

Tabi ki, HDP'nin ve Kandil ile, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak paydada buluştuğu tek konu bu değil. Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, TSK'nın operasyonlarından nefes alamadıklarını, Cumhur İttifakı'nın gitmesinin kendileri için tek çıkış yolu olduğunu beyan etmişti. Terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyine çekilirken, TSK'nın buraya operasyon hazırlığı yapıyor olması örgütü oldukça endişelendiriyor. TSK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yeni konsepte geçmiş, teröristleri bulundukları yerde imha etmeye başlamıştı. Terör örgütü bu nedenle TSK'nın sınır ötesi operasyonlarının durmasını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekilmesini istiyor. Zira, Türkiye'nin çekildiği bölgelerde YPG/PKK hakimiyeti eline alarak, Türkiye'ye de saldırıları artırarak 'Kürdistan' hayali kuruyor. HDP'nin seçim beyannamesinde açıkça bu madde de yer alıyor. Kandil'den terör elebaşlarından da aynı doğrultuda açıklamalar geliyor.