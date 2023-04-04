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Giriş Tarihi: 4.4.2023 17:55

Teröristbaşı Öcalan’ın doğum günü için Halfeti'ye gitmek isteyenlere izin verilmedi

Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçlerince izin verilmedi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Teröristbaşı Öcalan’ın doğum günü için Halfeti’ye gitmek isteyenlere izin verilmedi

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçlerince izin verilmedi.

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutulan terörist başı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü yandaşları, 2004 yılından bu yana her yıl 4 Nisan'da tören düzenleyerek kutlamak istiyor.

Abdullah Öcalan'ın 74'üncü doğum günü nedeniyle Halfeti'ye bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen bir grup, Suruç ve Birecik otoyolu girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Güvenlik güçleri, Şanlıurfa Valiliği'nin 1-5 Nisan tarihleri arasında alınan karara göre her türlü etkinliğin yasaklandığını belirterek dağılmalarını istedi. HDP'li milletvekillerin de aralarında olduğu grup, basın açıklaması yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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Teröristbaşı Öcalan’ın doğum günü için Halfeti'ye gitmek isteyenlere izin verilmedi
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