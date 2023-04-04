Teröristbaşı Öcalan’ın doğum günü için Halfeti'ye gitmek isteyenlere izin verilmedi | Video
Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü kutlamak için Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere güvenlik güçlerince izin verilmedi.
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