Cennet Yiğit’in babasından CHP liderine tepki: Kılıçdaroğlu teröristlerin izinden gidiyor

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında, izinli olduğu halde silah arkadaşlarına destek olmak için gittiği Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda, hainlerin hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'de yaşayan babası Yahya Kemal Yiğit, HDP ile ittifak yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ'ye olan tavizleri ayyuka çıktı. CHP'nin PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile olan örtülü ittifakı da artık seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte alenileşti. CHP'li birçok isim özerkliği dillendirir oldu. Bu ülke için canını veren şehitlerin ya da uzuvlarını veren gazilerin bunlar için hiçbir önemi yok. 7 benzemez ittifakı bir Halil İbrahim sofrası değil, sırtlan sofrasıdır. Kapalı kapılar ardından bu ülkeyi parçalamak için pazarlıklar yapıyorlar. Kılıçdaroğlu ve CHP, Atatürk'ün izinden çıkmış, teröristlerin izine girmiş.15 Temmuz hain kalkışmanın müsebbibi olan KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını iade edeceğim diyorsun Kılıçdaroğlu! Eğer sende zerre kadar yürek varsa onu gel 251 şehidin babalarının gözünün içine bakarak konuş. Bu ne aymazlık. 15 Temmuz işgal girişimine tiyatro diyorsun.Esas CHP Genel Merkezi bir tiyatrodur. Bugüne kadar oynadığınız oyunu bu millet çok iyi biliyor. Hem FETÖ'ye hem de HDP üzerinden Kandil'e göz kırpıyorsun. Onların kuklası olmuşsun. Allah korusun seçildiğin taktirde onların kölesi olacağın da aşikâr. Bu desteği sana boşuna vermediklerini çok iyi biliyorsun. Onlar sadece seni kullanacak.