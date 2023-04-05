EGM 81 ile yazı yazdı... PKK’nın hain saldırı uygulaması: Alpina Quest

Mersin'deki bir polisin şehit, bir polisin ise yaralandığı Tece Polisevi'ne yönelik terör saldırısını gerçekleştiren iki teröristin cep telefonlarında yapılan incelemenin sonuçları, terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede kendisine yer buldu. İddianameye göre, teröristlerin cep telefonlarındaki incelemede, Alpina Quest isimli mobil uygulama aracılığıyla Mersin'deki birçok yerin konumunun ve güzergâhının örgüt tarafından işaretlendiği saptandı. Zeki Önen isimli şüpheli, Mersin'e gelerek eylem noktasında keşif yaptı. İki kadın teröristin Tarsus ilçesinde paramotor ile inecekleri yerin koordinatlarını tespit ederek 13 Eylül 2022'de Irak'a geçti ve PKK'ya bu konumları iletti. Bu konumlar da eylemi gerçekleştiren iki kadın teröristin cep telefonlarına yüklendi.İşte bu koordinatlar, teröristlere ait telefona Alpina Quest isimli uygulamada işaretlenerek yüklendi. Söz konusu uygulama, dağ ve doğa yürüyüşü, koşu, izcilik gibi tüm açık hava etkinlikleri için kullanılan bir program olmasıyla dikkat çekiyor. Yapılan incelemelerde, telefonda herhangi bir sim kart bulunmadı. Başka herhangi bir uygulama, bilgi veya cep telefonu numarası da teröristlerin kullanımındaki bu telefonda bulunmuyordu.Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mersin'deki saldırıda da kullanılan program için 81 il emniyet müdürlüğüne yazı yazdı. Etkin pişmanlıktan yararlanan çok sayıda örgüt mensubu, programın örgüt üyelerince saldırılarda kullanıldığını itiraf etti. İtiraflardan sonra, güvenlik birimlerince programın Türkiye'de kullanılmasının önüne geçilebilmesi için adım atılacağı öğrenildi.