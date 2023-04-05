Başkan Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a ait 34 EE 2071 plakalı, "Anadolu" renkli Togg'u Külliye çevresinde sürdüğü ana ilişkin görüntüler paylaşıldı. Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisi'ni nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Togg CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi. Eşi Emine Erdoğan'ın sürüş esnasında "Araba benim ona göre" demesi üzerine Erdoğan'ın, "Kaptan benim şu anda, kaptana uyacaksın. Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o" yanıtı gülüşmelere neden oldu. Erdoğan çifti, aracın sessizliğine dikkati çekti. Emine Erdoğan, aracın üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.