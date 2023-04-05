Kılıçdaroğlu’nun ortakları amaçlarını açıkladı: HDP’den skandal Türkçe ve Türklük çıkışı!

DEVA PARTİSİ DE AYNI İFADELERİ KULLANMIŞTI

Daha önce; DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar da 'Türklük' ile ilgili benzer skandal ifadeler kullanmıştı.

Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" demişti.

Sanem Oktar da, "Anayasada artık 'Türkiye'ye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' denilmeyecek. Doğru mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Evet, denilmeyecek. Anayasanın 66'ncı maddesindeki değişikliği şöyle öneriyoruz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili esaslar din, dil, etnik köken, mezhep ve benzeri farklılıklar gözetilmeksizin kanunla düzenlenir diyoruz. Yani o maddeyi bu şekilde değiştiriyoruz. Biliyorsunuz mevcut maddede 'Türk anne-babadan doğma' gibi kurallar var. Biz onun yerine bunu öneriyoruz."