HDP/PKK’nın skandal ’özerklik’ şartına CHP’den açık onay: CHP’li vekil Yunus Emre’den skandal sözler!

"KAYYUM ATAMALARI ÇOK YANLIŞ"

Yunus Emre katıldığı canlı yayında, "Belediyeler konusu çok kritik. Kayyum atamaları çok yanlış. Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlenmesi sadece Kürt sorununun çözümü bakımından değil, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesi bakımından da çok önemlidir." dedi.

Emre, "Yerel yönetimler ile özerklik konusu çarpıtılıyor. Türkiye'nin çekinceleri zaten hali hazırda bunların fiili bir anlamı yoktur." ifadelerini kullandı. Emre, "Geldiğimizde iktidara hemen göreceksiniz" sözleriyle yerel özerkliği getireceklerini kaydetti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar: Siyasi çıkarlarını düşünenlere milletimiz dersini verecek! | Video