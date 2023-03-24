HDP/PKK'nın skandal 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
HDP'nin Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyona desteğini belirtmesinin ardından CHP'li isimlerden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'nin tutum belgesi olarak sunduğu ve 6'lı koalisyonun onayladığı 'yerel yönetim/özerklik ve kayyum uygulamalarının son bulması' şartını CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre katıldığı canlı yayında yineledi. Emre, "İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz" diyerek yerel özerkliği getireceklerini belirtti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
12:33
07:18
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama | Video 24.03.2023 | 18:51
47:10
05:05
16:51
00:09
26:19
00:20
Ev sahibini öldüren kiracıya 16 yıl 3 ay hapis cezası | Video 24.03.2023 | 17:39
05:41
02:07
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı | Video 24.03.2023 | 16:20
11:00
01:09
04:31
ABD, Türkiye'deki seçime müdahale mi ediyor? | Video 24.03.2023 | 13:04
03:06
02:15
Son Dakika: Başkan Erdoğan Hatay'a gidiyor | Video 24.03.2023 | 11:13
01:55
Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 9 'torbacı' adliyeye sevk edildi | Video 24.03.2023 | 10:07
02:25
Son Dakika: 45 bin öğretmen atamasında tarih belli oldu | Video 24.03.2023 | 09:44
04:09
Depremzedeler için ‘MinikaGo Çadırları’nda iftar veriliyor | Video 24.03.2023 | 00:42
02:23
Mescid-i Aksa’da ilk iftar yapıldı | Video 24.03.2023 | 00:21