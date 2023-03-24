HDP/PKK'nın skandal 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!

HDP'nin Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyona desteğini belirtmesinin ardından CHP'li isimlerden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'nin tutum belgesi olarak sunduğu ve 6'lı koalisyonun onayladığı 'yerel yönetim/özerklik ve kayyum uygulamalarının son bulması' şartını CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre katıldığı canlı yayında yineledi. Emre, "İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz" diyerek yerel özerkliği getireceklerini belirtti.