Video Haber HDP/PKK'nın skandal 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!
HDP/PKK'nın skandal 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!

HDP/PKK'nın skandal 'özerklik' şartına CHP'den açık onay: CHP'li vekil Yunus Emre'den skandal sözler!

24.03.2023 | 19:13

HDP'nin Kılıçdaroğlu ve 6'lı koalisyona desteğini belirtmesinin ardından CHP'li isimlerden skandal açıklamalar gelmeye devam ediyor. HDP'nin tutum belgesi olarak sunduğu ve 6'lı koalisyonun onayladığı 'yerel yönetim/özerklik ve kayyum uygulamalarının son bulması' şartını CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre katıldığı canlı yayında yineledi. Emre, "İktidara geldiğimizde hemen göreceksiniz" diyerek yerel özerkliği getireceklerini belirtti.

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