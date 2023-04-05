Konut beklerken anıt diktiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "İktidar olduğumuzda bütün depremzedelerin evlerini yapacağız ve beş kuruş almayacağız, sözüm söz" derken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 2.5 yılda konut yerine 400 bin liraya '30 Ekim Deprem Anıtı' yaptırdı. Anıt depremden bir yıl sonra törenle açıldı. 6 ay önce göstermelik bir törenle temeli atılan deprem konutlarının inşasında ise daha bir kat bile çıkılamadı.İzmir Büyükşehir Belediyesi bırakın ücretsiz konut vermeyi depremzedeleri konuk ettiği Uzundere'deki evlerden çıkarmaya çalışıyor. Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi evleri yıkılan 224 aileyi Uzundere'de mülkiyeti kendisine ait TOKİ konutlarına yerleştirmişti. Daha sonra da vatandaşları tahliye etmek için geçtiğimiz yıl tebligat gönderdi. Evleri boşaltmayan depremzedeleri ise geriye dönük kira ve elektrik, su parası almakla tehdit etti. Baskılara dayanamayan 50'ye yakın aile evleri boşaltsa da diğerleri tahliye kararına direndi. İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak geçtiğimiz günlerde konutları satış kararı aldı.Öte yandan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için uygulamaya koyduğu Halk Konut Projesi kapsamında vatandaşlara belli bir ücret karşılığında konut yapma kararı almıştı. Bayraklı'da 15 Ocak'ta Dilber Apartmanı temel atma töreninde vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Büyükşehir belediyemiz öncülüğünde bir kooperatifleşme mantığı ile depremzedelerin en uygun koşullarda konut sahibi olma imkânı sağlandı" diyerek, konutların para karşılığında yapıldığını söyledi.