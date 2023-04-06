Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7’li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İÇİN SON TARİH 9 NİSAN

Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na kesin listeleri 9 Nisan'a kadar teslim etmesi gerekiyor. 8 Nisan'da ayrıca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Pazar günü ise listeler kesinlik kazanacak. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu aşamadan sonra YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.