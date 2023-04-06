Haberler Gündem Haberleri Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
Giriş Tarihi: 6.4.2023 18:09 Son Güncelleme: 6.4.2023 18:17

Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı

7'li koalisyonda yaşanan liste krizi sonrası Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz yıl 27 Nisan günü yaptığı bir açıklamasında seçime kendi logolarıyla gireceklerini söylemişti.

Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7’li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere doğru giderken ittifaklar milletvekili listeleri için hazırlıklarını tamamlıyor. 7'li koalisyonda bir türlü uzlaşı sağlanamayan 'ortak liste' konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

4 PARTİ CHP LİSTESİNDEN SEÇİME GİRECEK

7'li koalisyonun küçük ortakları seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Buna göre; Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti seçime kendi logolarıyla değil, CHP listesinden girecek.

BABACAN "KENDİ LOGOMUZLA GİRECEĞİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Nisan 2022'de kameralar karşına geçip adeta şov yaparak "Seçimlere kendi adımızla, kendi logomuzla gireceğiz" demişti. Babacan'ın bu tutumu nedeniyle 7'li koalisyonda uzun süre ortak liste konusunda anlaşmaya varılamamıştı.

MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ İÇİN SON TARİH 9 NİSAN

Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na kesin listeleri 9 Nisan'a kadar teslim etmesi gerekiyor. 8 Nisan'da ayrıca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Pazar günü ise listeler kesinlik kazanacak. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu aşamadan sonra YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.

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Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı
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