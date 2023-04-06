Babacan 1 sene geçmeden çark etti: 7'li koalisyondaki 4 partiden ortak liste kararı | Video
7'li koalisyonda yaşanan liste krizi sonrası Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girme kararı aldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz yıl 27 Nisan günü yaptığı bir açıklamasında seçime kendi logolarıyla gireceklerini söylemişti.
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