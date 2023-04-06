Emine Erdoğan: Bu gidişata seyirci kalamayız





'NİCE ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Sıfır Atık Projesi'nin yanı sıra iklim değişikliği ile mücadeleyi destekleyen pek çok kampanyayı hayata geçirdik. Biyolojik türlerin korunması, gıda kayıplarının azaltılması, geleneksel kumaş ve dokuma kültürümüzün canlandırılması, atıksız Türk mutfak kültürünün tanıtılması gibi nice çalışmaya imza attık.