SON DAKİKA: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş: Cumhuriyetle hesaplaşacaklarla işimiz olmaz

"KÜRESEL EMPERYALİST YAPILAR İLE KADİM TÜRK DEVLETİ ARASINDA BİR SEÇİM"

Aksakal, DSP için vatan ve bayrak çok önemlidir. KKTC Bayrağı'nın kapısında dalgalandığı tek parti DSP'dir. Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran, günümüzde yaşadığımız hadiseleri yakından takip ettiğimizde, küresel emperyalist yapılarla, kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim olduğudur. Bunu görmek gerekiyor." dedi.

HDP ÜZERİNDEN GÖNDERME

Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın, 100 yıllık Cumhuriyeti değiştirmek ve hesaplaşmak ile ilgili sözlerini hatırlattı ve Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu:

Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişi ile hesaplaşma hayalleri kuranlara, DSP Türk Milleti'nin hassasiyeti ile karşılık vermiştir, her zaman da bu karşılığı verecektir.

KILIÇDAROĞLU SORU BİLE ALAMADI

Önder Aksakal'ın, seçim yorumu, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege ve Mavi Vatan sözleri, son olarak da HDP üzerinden yaptığı açıklama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu basından soru kabul etmeyerek Genel Merkez'den ayrıldı