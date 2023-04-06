DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak karşılık verdi | Video
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HDP'li Sırrı Sakık'ın sözlerine, Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bakarak karşılık verdi: Cumhuriyet'imizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayalleri kuranlara DSP gerekli karşılığı vermişti...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:42
06:08
03:57
04:10
Bakan Soylu: "Çadırlarda 2 milyon 650 bin kişi kalıyor" | Video 06.04.2023 | 09:02
02:08
36:11
02:31
02:07
03:09
02:11
09:29
02:42
02:33
02:34
01:37
04:14
Salih Tuna | Domuzluk 05.04.2023 | 11:43
03:16
Melih Altınok | Habertürk yine tornistan yaptı 05.04.2023 | 11:35
03:04
Mehmet Barlas | Türkiye düşmanları iç savaş istiyor 05.04.2023 | 11:33
02:33
Hilal Kaplan | CHP artık PKK gölgesinde 05.04.2023 | 11:29