CHP’li başkandan çirkin hakaret

Balıkesir Burhaniye'nin CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Meclisinin önceki gün gerçekleştirilen son oturumunda, bir meclis üyesinin çam kozalaklarıyla ilgili ihale sürecinden bahsettiği sırada büyük bir skandala imza attı. Meclis üyesinin sözünü kesen ve "Sizin yüzünüzden, romanlar ve çingeneler çaldı hepsini götürdü" diyerek roman vatandaşlara hakaret etti.Salonun buz kestiği skandal sözlerin ardından, Türkiye Romanlar Federasyonu ve Federasyona bağlı tüm Roman derneklerinden tepki dolu açıklamalar geldi. Başkanı Ali Kemal Deveciler'in romanlarla ilgili ifadelerine ilk tepki AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'den geldi. Bir dönem İzmir Çağdaş Romanlar Derneği başkanlığı da yapan Bekle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan Deveciler'e, "Yazıklar olsun... Çabuk özür dile!" çağrısı yaptı.BurhanıyeBelediyesi önünde bir araya gelen Türkiye Romanlar Konfederasyon Başkan Vekili Feridun Demirdöğen, Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Oktay Sümertaş ile Burhaniye Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Algüt ve Burhaniye Roman Derneği Başkanı Selahattin Karataş'ın da içinde bulunduğu Romanlar, Başkan Ali Kemal Devecileri protesto etti.