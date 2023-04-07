AK Parti, 14 Mayıs seçimleri için "Şahlanış dönemine geçiyoruz" diyerek seçim kampanyasını başlattı. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'dan ilham alarak, "O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak" ifadesini slogan olarak kullanan AK Parti, 20 yılda Türkiye'de yapılan dev projeleri tek tek sıralayıp "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" mesajı verdi. AK Parti'nin kampanyasında yer alan bazı ifadeler şöyle:En ileri tıp teknolojileriyle bütün hizmetleri tek bir çatı altında toplayan şehir hastaneleri milletimin yıldızıdır parlayacak.İlham veren tasarımı ve yüksek teknolojisiyle Avrupa'nın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı milletimin yıldızıdır parlayacak.Doğalgaz ve petrol keşifleriyle enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak milli sondaj gemileri Abdülhamid Han, Kanuni, Yavuz milletin yıldızıdır parlayacak.Türkiye Yüzyılı için durmadık çalıştık, hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Yüzyılın yaşam seferberliğini yükselen Anadolu'yla projelendirerek 650 bin konutun yapım sürecine başladık. Doğruya doğru, lider masa başında değil iş başında belli olur.Türkiye Yüzyılı, yerli ve milli İHA'ların, SİHA'ların, Kızılelma'nın yüzyılı olacak.