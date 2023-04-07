Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşından Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarının 7'li koalisyona desek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. Terörist elebaşları Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Mustafa Karasu'nun ardından kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal da verdiği son röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaparak " Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladi yaratmak için önemli bir fırsattık" dedi.

Verdiği son röportajında "Kılıçdaroğlu desteklenecek bir adaydır"diyen Kartal şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle Yeşil Sol Parti'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Bunlara karşı üçüncü yol olarak alternatif bir cumhurbaşkanı adayı çıkarılması Erdoğan'ın seçiminin zeminini hazırlamak olacaktı. Şüphesiz Millet İttifakı adına çıkan Kılıçdaroğlu, üçüncü yolunun ideal adayıdır anlamına gelmiyor. AKP ve MHP'nin çökertilmesi açısında bu bir tercihtir. Doğru tercihtir. Üçüncü yol olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir miladı yaratmak için önemli bir fırsattık"