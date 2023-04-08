Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu tarihi fırsat | Video
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek üzerine destek mesajları geliyor. Bu kez kırmızı bültenle aranan PKK yöneticisi Remzi Kartal, verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yaptı. Kartal “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi yaratmak, yeni bir milat için önemli bir fırsattır” ifadelerini kullandı.
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