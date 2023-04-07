Türkiye’nin en büyük savaş gemisi göreve hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki istif sınıfı fırkateynler kapsamında üç yeni fırkateynin yapımı için Ankara'da sözleşme imzalandı.Üç farklı tersanede eş zamanlı olarak 36 ayda inşa edilip donanmanın hizmetine verilecek olan gemilerin imza törenine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dünyada eşi görülmemiş şekilde 36 ayda 3 gemi çıkması Türkiye için bir gurur vesilesi. Aynı zamanda dünya liginde kabiliyetlerimizi gösterme açısından, bir araya geldiğimizde neleri başarabileceğimizi gösterme açısından da çok önemli bir adım" dedi.Demir, konuşmasında Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olma özelliği taşıyan TCG Anadolu gemisinin ise pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini söyledi. Türkiye'nin denizlerde olan varlığına dikkati çeken Demir, "Deniz filomuzu yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. MİLGEM'ler bir adım. İnşallah daha yeni projelerimiz de geliyor olacak. Bu yıl yine teslimatları göreceğiz. İ sınıfı fırkateynimizin, beşinci bir gemimizin teslimini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini, Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getirdi.Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki gemi, TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç olacak