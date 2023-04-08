CHP’deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi listelerinden masadaki diğer partilere dağıtacağı vekil sıraları partide derin krize neden oldu. 8 Nisan Cumartesi planlanan parti meclisi toplantısı peş peşe erteleme kararları ile 9 Nisan 07.00'ye alındı. Kulislerde kriz ve kaosun, kavgaya kadar gittiği dillendirilirken Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber canlı yayınında son bilgileri aktardı.
İşte Mahmut Övür'ün açıklamaları:
KAVGA EDEREK, BAĞIRARAK TOPLANTIYI TERK ETTİ!
Bu gece başlarken bile kulislerden gelen haberi ileteyim. Oğuz Kaan Salıcı partinin önemli isimlerinden birisi. Daha başlangıçta, parti meclisi toplanmadı ama kurmaylar bir araya geliyor. Toplantıyı terkettiği, kavga ederek bağırarak terk ettiği CHP kulislerinde söylenmeye başlandı. Çok derin tartışma var.
CHP KENDİ İÇİNDE PARAMPARÇA OLACAK GİBİ
Kemal Kılıçdaroğlu partisini büyütmediği 4 tane muhafazakar partiyi yanına alarak büyük bir hamle yaptığının hesabını yaptı, önce onlara bol keseden listelerde yer vereceğini söyledi. Sayı en son 54'e kadar çıktı. Şimdi son geldiğimiz noktada bu sayıları verdiği anda CHP kendi içinde paramparça olacak gibi.
İMAMOĞLU VE KAFTANCIOĞLU DETAYI!
Bir taraftan Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu uğraşıyor. Belediye başkanları kamp kurmuş Ankara'da. Mesela Muhittin Böcek inanılmaz bastırıyormuş. Kendilerine yakın milletvekillerinin listeye girmesi için çaba harcıyorlar. Bunun sonunda ne çıkacak göreceğiz. Buradan CHP kazançlı mı çıkacak? Çok garip bir durum.
KAOTİK BİR DURUM
Çünkü CHP lideri Kılıçdaroğlu başından itibaren siyaset mühendisliği ile dizayn etti. Burada üzerinde durmamız gereken nokta özellikle, DEVA ve Gelecek partileri kendi kimlikleri ile seçmenin karşısına çıkamayacaklar. O siyasi aktörlere CHP'liler oy verecek mi? Böyle kaotik bir durum.
Gazeteci Zafer Şahin de İYİ Parti'deki 'Aytun Çıray' ve CHP'deki 'liste' kriziyle baş gösteren kavgaların detaylarını anlattı.
AYTUN ÇIRAY VE DERVİŞOĞLU HUSUMETİ
İYİ Parti cephesinde Aytun Çıray'ın sırasını beğenmediği için böylesi bir çıkış yaptığı konuşulurken Zafer Şahin, Çıray ve Müsavat Dervişoğlu arasındaki husumete de dikkat çekti.
Şahin, "İzmir iki bölgeden oluşuyor. Birinci bölge birinci sırada Müsavat Dervişoğlu var. Aytun Çıray'ın yeri ise ikinci bölge ikinci sırada. Çıray da buna bir tepki olarak böyle bir paylaşımda bulunuyor" dedi.
KÜÇÜK ORTAKLARIN VEKİL DAYATMASI!
CHP kanalı Tele 1'de yaşanan kriz gözler önüne serilirken CHP binası önünden yapılan yayında "Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partileri CHP listelerinden seçime girecek. Gelecek, Deva ve Saadet Partisine toplam 7 tane seçilecek garanti yer verilecek. Demokrat Parti'ye 3 tane garanti yer verilecek Deva 10 +5 talep ediyor. Saadet ve Gelecek 7'şer garanti kontenjan + 3 talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.
CHP yandaşı Halk TV'de milletvekili listelerinin yazıldığı genel merkez binası katına 'jammer' kurulduğunu yazdı.