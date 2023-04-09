Video Haber CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti
CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti

CHP'deki liste krizi kavga çıkarttı! Oğuz Kaan Salıcı bağırarak toplantıyı terk etti

09.04.2023 | 03:11

7'li koalisyondaki milletvekili aday listeleri krizi bugün açığa çıktı. CHP'de aday belirleme için gerilimli süreç devam ederken, parti meclisi toplantısının da saat 07.00'ye alındığı bildirildi. Vekil listelerinin belirlendiği genel merkez katına da 'jammer' kurulduğu belirtildi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, AHaber canlı yayınında Ankara kulislerinden son gelişmeleri aktardı. İşte 7'li koalisyondaki büyük kaosun detayları...

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