CHP’li belediyede altın vurgunu

CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nde denetim komisyonunun yaptığı çalışmada şok bir hırsızlık ortaya çıktı. Belediyenin 2022'de düğünlerde takılmak üzere 252 bin liraya aldığı 252 gram altından 160'ının düğünlerde takıldığı kaydı vardı. Ancak bırakın altın takmayı belirtilen çoğu düğüne katılınmadığı, üstüne geriye kalması ve kasada olması gereken 92 altının da kayıp olduğu tespit edildi.
Skandal belediyenin bir yıllık iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla meclis üyelerinden oluşturulan denetim komisyonunun çalışması sırasında ortaya çıktı. Geçen yıl haziran ayında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerine belediye meclisindeki oylamayla partilisi Erkan Özkan seçilmişti.
GİTMEDİKLERİ DÜĞÜNLERİN DAVETİYELERİNİ KAYITLARA KOYMUŞLAR
Menderes'in eski AK Partili Belediye Başkanı Bülent Soylu:
Belediye kayıtlarında altın takıldığı
iddia edilen kişilerin düğün
davetiyeleri de bulunuyor.
Komisyonda yer alan AK Partili
meclis üyesi arkadaşlar bu davetiyelerde
adı geçen düğün sahiplerini
tek tek telefonla aradı.
Bırakın altın takmayı nereden
baksanız yüzde 70'inin düğününe
bile gidilmediği ortaya çıkıyor.
Belediyenin parasını sahte
faturalarla, sahte işlemlerle
iç ediyorlar. Oraya buraya
peşkeş çekiyorlar. Kalan
altınların akıbeti de belli değil.
Bunlar aynı kırk haramiler
gibi. Menderes Belediyesi'nde
buna benzer daha yüzlerce
olay var. Küçücük Menderes'i
bu hale getirenler, iktidara
gelirlerse Türkiye'ye neler
yaparlar" dedi.