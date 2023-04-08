CHP’li belediyede altın vurgunu

CHP'li İzmir Menderes Belediyesi'nde denetim komisyonunun yaptığı çalışmada şok bir hırsızlık ortaya çıktı. Belediyenin 2022'de düğünlerde takılmak üzere 252 bin liraya aldığı 252 gram altından 160'ının düğünlerde takıldığı kaydı vardı. Ancak bırakın altın takmayı belirtilen çoğu düğüne katılınmadığı, üstüne geriye kalması ve kasada olması gereken 92 altının da kayıp olduğu tespit edildi.Skandal belediyenin bir yıllık iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla meclis üyelerinden oluşturulan denetim komisyonunun çalışması sırasında ortaya çıktı. Geçen yıl haziran ayında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış, yerine belediye meclisindeki oylamayla partilisi Erkan Özkan seçilmişti.Belediye kayıtlarında altın takıldığıiddia edilen kişilerin düğündavetiyeleri de bulunuyor.Komisyonda yer alan AK Partilimeclis üyesi arkadaşlar bu davetiyelerdeadı geçen düğün sahiplerinitek tek telefonla aradı.Bırakın altın takmayı neredenbaksanız yüzde 70'inin düğününebile gidilmediği ortaya çıkıyor.Belediyenin parasını sahtefaturalarla, sahte işlemlerleiç ediyorlar. Oraya burayapeşkeş çekiyorlar. Kalanaltınların akıbeti de belli değil.Bunlar aynı kırk haramilergibi. Menderes Belediyesi'ndebuna benzer daha yüzlerceolay var. Küçücük Menderes'ibu hale getirenler, iktidaragelirlerse Türkiye'ye neleryaparlar" dedi.