DEVA Partisi’nde liste krizi çıktı! İlçe teşkilatında istifa yaşandı

"DEVA LOGOMUZUN OY PUSULASINDA OLMAMASINDAN DOLAYI İSTİFA EDİYORUZ"

Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

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"KARDEŞİM BİZİM KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Bu anlaşma üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmiş söylemleri gündeme geldi. Babacan, 2022 yılında yaptığı açıklamada seçime kendi logolarıyla gireceklerini defalarca vurguladı. Ali Babacan yaptığı açıklamalarda "Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam" ifalerini kullanmıştı.