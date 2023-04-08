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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Kılıçdaroğlu’ndan bir tek teröristler çok memnun

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kılıçdaroğlu’ndan bir tek teröristler çok memnun
PKK'nın elebaşları Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, Bese Hozat'ın ardından şimdi de Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 52 kişinin hayatını kaybettiği 2013'teki bombalı saldırının firari sanığı terörist Mihraç Ural'dan da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı geldi.

YEŞİL SOL'DA BİRLEŞİYORUZ
THKP/C'li Ural "Erdoğan'ın yıkılması için tüm güçlerimizi birleştirdik. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Örgütümüz tüm güçleriyle seçim sandıklarına gidişi destekleyecektir. Yeşil Sol Parti içinde yer alacağız" açıklamalarını yaptı.
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Kılıçdaroğlu’ndan bir tek teröristler çok memnun
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