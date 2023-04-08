SON DAKİKA | Romanlarla iftar buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başakşehirli Romanlar Geleneksel İftar Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Roman kardeşlerimizin bende ayrı bir yeri var. Sosyal medyada yayılan ırkçı düşüncelerin kardeşliğimizi zedelemesine asla fırsat vermeceyeceğiz. Ayrımcılığı elimizin tersiyle ittiik. 8 Nisan Dünya Romanlar Gününüzü tebrik ediyorum. Roman kardeşlerimizde birlikte Türkiye'nin en sıkıntılı günlerine şahitlik ettik.

Her Romana bir yuva hedefi ile çalışmalarımızı daha kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Türkiye'yi bir avuç azınlığın ülkesi olmasından çıkardık. Romanların bu ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ettirdik. İnşa ettiğimiz Türkiye 85 mliyonun tamamının birinci sınıf vatandaş olarak hizmete layık görüldüğü eşitlikçi bir Türkiye'dir.

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