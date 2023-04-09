7’li koalisyonda liste savaşını CHP’liler değil küçük ortaklar kazandı! CHP aday listesinde tartışmalı isimler

14 Mayıs'taki seçimlere sayılı günler kala 7'li koalisyonda krizler devam ediyor. Küçük ortaklarla ayrılan kontenjan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tabanını rahatsız ederken A Haber'e konuşan Takvim Köşe Yazarı Bülent Erandaç ile Siyaset Bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci önemli açıklamalarda bulundu.
"TAM BİR PANAYIRA DÖNDÜ"
Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin ortak listesine CHP tabanından tepki geldiğini ifade eden Erandaç, "İnanılmaz pazarlıklar yaşandı. Bakanlıkları, illeri paylaştılar. İller, isimler yer değiştirdi. Sabaha kadar devam eden pazarlıklarda 7'li koalisyon tam bir panayıra döndü" diyerek son gelen bilgileri şöyle anlattı:
"Bu panayırda bir fermuar modeli vardı. Dün gece bir de asansör modeli çıktı. Partiler içinde inanılmaz kavgalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yanındaki 5'li resmen satmıştır lafı ortaya çıkacak. 54 kontenjan 22'ye düşürüldü. O kadar büyük krizler yaşandı ki asansör gibi yükseltmeye gittiler. Kemal Bey kendi garantisini sağladıktan sonra herkesi sattı. "Sattı" kelimesini çok duyacaksınız" dedi.
KUMPAS DAVASINDA ADI GEÇEN TARTIŞMALI İSİMLER CHP LİSTESİNDE
Sadullah Ergin'in CHP Hatay milletvekili listesinin 1'inci sırasından aday gösterilmesi büyük tepki çekince geri adım atıldı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Ergin isminde ısrar etmesi üzerine ikinci formül geliştirildi. CHP ve Deva Parti'li kurmayların CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelerek Sadullah Ergin'in listesini kaydırma kararı aldığı öğrenildi.
ANKARA LİSTESİ KÜÇÜK ORTAKLARIN AYAĞINA SERİLDİ
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi İşler Başkanı Nedim Yamalı da Sadullah Ergin'le birlikte CHP'nin Ankara 1'inci bölgeden aday olarak TBMM'ye girme hazırlığı yapacak. CHP ile Gelecek Partisi arasında yapılan pazarlıklar neticesinde GP'nin iki numaralı ismi Mustafa Nedim Yamalı'nın CHP 1. bölge 6'ıncı sıradan aday gösterileceği kaydedildi.
PARTİ İÇİNDE TEPKİ: CHP'DE CHP'LİLERE YER YOK
Listelerin basına sızmasının ardından CHP teşkilatında yıllarca siyaset yapanların yerine Kılıçdaroğlu'nun küçük ortaklarına yüksek düzeyde sıraları vermesine tepki gösterildi.
"TEK BAŞLARINA OLAMIYORLAR"
Erandaç konuyla ilgili, "CHP, Demokratik Sol Parti'ye (DSP) hiç dikkat etmedi. Orada onları hep ufak gördü. DSP zaten sık sık söyledi, 'DSP'yi niçin almıyorsunuz?' diye. Utanmadılar CHP'ye eklemlendiler. Son ana kadar Ali Babacan (DEVA Başkanı) havalardaydı. Ne oldu? Şimdi laf ettikleri CHP'ye yamandılar. 3 Parti'ye 22 kişi verildi. Tek başlarına olamıyorlar." dedi.
"OYLAR İNCE'YE KAYIYOR"
İYİ Parti'den de bahseden Erandaç, "İYİ Parti masadan çekildiği anda oyu yüzde 7 civarındaydı. O nedenle son dakikaya kadar bu yavru partilere İYİ Parti kontenjan vermedi. Yüzde 7'yi gördüler, ancak barajı aşamama korkusuyla fermuar yaptılar. Bunun için de örneğin, Yozgat'ta CHP girmeyecek İYİ Parti girecek. İYİ Parti'nin kemalist ve ulusalcı oyları Muharrem İnce'ye kayıyor." dedi.
MUHARREM İNCE YORUMU
Erandaç, "İnce giremeyebilir. Şu an için anket yaptırıyor. Yüzde 3 ve üstü alırsa Hazine'den yardım alabilirler. Bu çok önemli bu durum." sözlerine yer verdi.
"İYİ PARTİ BARAJI GEÇEMEYEBİLİR"
Barajı geçme konusunu değerlendiren Erandaç, "Yalnızca Davutoğlu ya da Babacan değil, Meral Hanım da yüzde 7'yi geçememiş olabilir. Havalarla gelenler, AK Parti'den oy çalanlar CHP'ye sığınmış durumda. Pazarlıkla çıktılar, pazarlıkla gitmeye başladılar. Millet de bu pazarlığa en güzel cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Bu masa ABD oyunudur." açıklamalarında bulundu.
"İSTEDİKLERİNİ YAPAMADILAR"
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci ise pazarlıklardan bahsederek "Erdoğan karşıtlığı masanın ortak bileşeni. Ancak mesele Erdoğan karşıtlığının önüne geçti. Oy tabanı geçişkenlikleri birbirinden oluyor. Örneğin, bugün Muharrem İnce'ye geçen oylar Millet İttifakı'ndan geçiyor. AK Parti seçmeninden oy alamadılar. Bunun için bir strateji oluşturmak gerekiyor. Bunun için o partinin toplumsal tabanından endişe oluşturmak gerekiyor. Ancak bu olamadı." ifadelerinde bulundu.
"KILIÇDAROĞLU HERKESİ SEÇENEKSİZ BIRAKIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun siyasetini eleştiren Bezici, "Kılıçdaroğlu herkesi seçeneksiz bırakıyor. Bu nedenle de herkesin ağına düşürüyor. Ya masadan kalkıp gitmek ya da kabul etmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu çok yakın çalıştığı danışmanlarını yakın yerlere koymuş. CHP'nin teşkilatlarında çok fazla yer kalmamış gibi görünüyor. CHP teşkilatları ciddi bir biçimde kaybetmiş durumda. Diğer aday listelerinin koyulduğu yerde CHP teşkilatları ne kadar motivasyonlu çalışacak. Pasta daralınca 1. ve 2. olmak önem kazanıyor. Kavgalar da bu yüzden çıkıyor." dedi.
Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Ortak listeye CHP tabanında tepki, İYİ Parti'de Aytun Çıray krizi… | Video