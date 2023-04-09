7’li koalisyonda liste savaşını CHP’liler değil küçük ortaklar kazandı! CHP aday listesinde tartışmalı isimler

"TAM BİR PANAYIRA DÖNDÜ"

Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin ortak listesine CHP tabanından tepki geldiğini ifade eden Erandaç, "İnanılmaz pazarlıklar yaşandı. Bakanlıkları, illeri paylaştılar. İller, isimler yer değiştirdi. Sabaha kadar devam eden pazarlıklarda 7'li koalisyon tam bir panayıra döndü" diyerek son gelen bilgileri şöyle anlattı:

"Bu panayırda bir fermuar modeli vardı. Dün gece bir de asansör modeli çıktı. Partiler içinde inanılmaz kavgalar oldu. Kemal Kılıçdaroğlu yanındaki 5'li resmen satmıştır lafı ortaya çıkacak. 54 kontenjan 22'ye düşürüldü. O kadar büyük krizler yaşandı ki asansör gibi yükseltmeye gittiler. Kemal Bey kendi garantisini sağladıktan sonra herkesi sattı. "Sattı" kelimesini çok duyacaksınız" dedi.