Video Haber Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Ortak listeye CHP tabanında tepki, İYİ Parti’de Aytun Çıray krizi… | Video
Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Ortak listeye CHP tabanında tepki, İYİ Parti’de Aytun Çıray krizi… | Video

Seçim yaklaştıkça 7'li koalisyonda kriz artıyor! Ortak listeye CHP tabanında tepki, İYİ Parti’de Aytun Çıray krizi… | Video

09.04.2023 | 12:45

Seçime sayılı günler kala CHP'de kontenjan savaşları yaşanıyor. CHP'nin kamuoyuna sızan aday listelerinde tartışmalı isimler yer aldı. 7'li koalisyonda bir krizin yaşandığından bahseden Takvim Yazarı Bülent Erandaç ile Siyaset Bilimci Prof. Dr. Bünyamin Bezci, gece boyu pazarlığın devam ettiğini ifade etti. Erandaç, "Kemal Kılıçdaroğlu yanındakileri resmen sattı. 'Sattı' kelimesini artık çok duyacaksınız" derken, Bezci ise "7'li koalisyon istediği etkiyi yaratamadı. Pasta daralınca da kavgalar ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

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