CHP listesindeki Cemal Enginyurt’un sözleri gündem oldu! ’Hain’ dediği Veli Ağbaba’yla aynı partide

CHP TERÖRİSTLERE HAMİLİK YAPIYOR

CHP'nin teröristlere hamilik yaptığını dile getiren Enginyurt bir TV programında özellikle CHP'li Veli Ağbaba ve Özgür Özel'i hedef alarak sert sözlerle yüklenmişti.

"ÖZGÜR DENEN OĞLAN VELİ AĞBABA DENEN HAİN"

MHP'de siyaset yaptığı dönemde "Bir Cumhur İttifakı var bir de zillet ittifakı" diyen Enginyurt "Özgür denen oğlan ve Veli Ağbaba denen hain" sözleriyle başladığı konuşmayı şöyle sürdürüyor: Türk milliyetçisi, ülkücü nasıl olur da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır. CHP'ye Türk milliyetçileri nasıl oy verecek? Yüreğinde geçmişte arkadaşının şehadetini taşıyan, yeni nesilde Fırat Çakıroğlu'nun şehadetini taşıyan ve katillerini bilenler asla katillerine oy vermeyeceklerdir. CHP, HDP, TKP, İYİ Parti bir araya gelmiş sözde kendilerine ülkücü mü diyecek bunlar. Böyle insanların olduğu CHP'ye ülkücüler nasıl oy verecekler? Bir Cumhur İttifakı vardır, bir de zillet ittifakı.

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