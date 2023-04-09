CHP listesindeki Cemal Enginyurt'un sözleri gündem oldu! 'Hain' dediği Veli Ağbaba'yla aynı partide | VİDEOHABER
14 Mayıs seçimleri için partilerin listeleri belli olurken CHP'nin vekil listesi büyük tartışmalara neden oldu. Demokrat Parti'nin CHP listelerinden aday olarak gösterdiği Cemal Enginyurt'un bir kaç sene önceki çarpıcı sözleri tekrar gündeme geldi. "Özgür denen oğlan ve Veli Ağbaba denen hain" ifadelerini kullanan Enginyurt "Türk milliyetçisi, ülkücü nasıl olur da ülkücü katillerinin olduğu yerlerde yer alır. CHP'ye Türk milliyetçileri nasıl oy verecek?" demişti.
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