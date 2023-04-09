İYİ Parti ’Dolandırıcı’ ve ’Küfürbaz’ isimleri 1. sıradan aday gösterdi! Akşener’in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin de desteğini aldığı ve koalisyona dahil olduğu ittifakta milletvekili adaylık listelerinin açıklanmasının ardından kriz patlak verdi. CHP ve İYİ Partililer sosyal medyadan liste krizi kavgasına tutuştu.
'DOLANDIRICI' GÜRBAN 1. SIRADA!
İYİ Parti'deki liste krizi yaşanırken; Gaziantep 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın ise Twitter hesabındaki akılalmaz küfür ve paylaşımları ortaya çıktı. Mustafa Gürban'ın hem tartıştığı kişilerin anne ve kızlarına ettiği küfürler hem de borsa ile yaptığı paylaşımlardaki küfür ifadeleri çirkin karakterini gözler önüne serdi.
KÜFÜRBAZ TÜRKKAN DA 1. SIRADA!
İYİ Parti tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan'ı da tekrar Kocali'nden 1. sıra milletvekili adayı yaptı. Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu. Türkkan'ın birinci sırayı kapması 'Adeta Akşener tarafından ödüllendirildi' yorumlarını da beraberinde getirdi ve ilkesiz ve samimiyetsiz siyasetinin çarpıcı örneği olarak yorumlandı.
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video
Mustafa Gürban'a borsa spekülasyonu nedeniyle SPK tarafından da defalarca ceza kesildiği biliniyor.
SPK DEFALARCA CEZA KESTİ!
Mehmet Mustafa Gürban borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim… Sosyal medyada hem Twitter hem de Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldı. Gürban, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yakın markajında bulunuyor.
SPK haftalık bültenine göre, DMSAS paylarında, 19 Ekim-9 Kasım 2021'de meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucu Mehmet Mustafa Gürban'a 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
TBMM'de milletvekili olmak için İYİ Parti'den 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın küfürleri de görenleri şaşkına çevirdi.
iŞTE O TWEETLERDEN BAZILAR!