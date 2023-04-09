İYİ Parti ’Dolandırıcı’ ve ’Küfürbaz’ isimleri 1. sıradan aday gösterdi! Akşener’in ilkesiz siyasetinin çarpıcı örneği

Mustafa Gürban'a borsa spekülasyonu nedeniyle SPK tarafından da defalarca ceza kesildiği biliniyor.

SPK DEFALARCA CEZA KESTİ!

Mehmet Mustafa Gürban borsa yatırımcılarının yakından tanıdığı bir isim… Sosyal medyada hem Twitter hem de Telegram hesapları üzerinden borsa hisselerinde yatırımcıları yanıltıcı bilgiler verdiği gerekçesiyle defalarca işlem ve para cezaları aldı. Gürban, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yakın markajında bulunuyor.

SPK haftalık bültenine göre, DMSAS paylarında, 19 Ekim-9 Kasım 2021'de meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucu Mehmet Mustafa Gürban'a 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

TBMM'de milletvekili olmak için İYİ Parti'den 1. sıradan aday gösterilen Mehmet Mustafa Gürban'ın küfürleri de görenleri şaşkına çevirdi.

iŞTE O TWEETLERDEN BAZILAR!