Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
Giriş Tarihi: 9.4.2023 19:15 Son Güncelleme: 9.4.2023 19:20

İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı

İYİ Parti'deki milletvekili adaylığı krizi partide istifa dalgası yarattı. İYİ Partili Aytun Çıray'ın 'oylarımız baraj altı' itirafının yankıları sürerken, İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanı Fedai Çakmaklı da, Akşener tarafından aday gösterileceği vaadini aldığını ancak açıklanan listede yer almadığını belirtti. Çakmaklı, "Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. " dedi.

AA
İYİ Parti’de şok üstüne şok! Akşener’in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: Arkamdan büyük istifalar gelecek diyerek ayrıldı

İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı görevinden bir süre önce istifa ederek milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Fedai Çakmaklı, partisinden istifa ettiğini bildirdi.

Fedai Çakmaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin kurucu il başkanı olduğunu, yıllarca büyük emek harcadığını, başarılı bulunduğu için il başkanlığından istifa edip milletvekili olmasının istendiğini belirtti.

Akşener'in Şanlıurfa'ya geldiğinde, "Türkiye'nin en başarılı il başkanısın oğlum sen, seni tebrik ediyorum. İstifa et seni Ankara'da görmek istiyoruz" dediğini aktaran Fedai Çakmaklı listede olmadığını söyledi.

Partisiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan insanların Şanlıurfa'dan milletvekili aday listesine konulduğunu ifade eden Çakmaklı, şunları kaydetti:

"ARKAMDAN BÜYÜK İSTİFALAR GELECEK"

"Maalesef ciddi paraların döndüğünü, benim de listede olmadığımı buradan ifade etmek istiyorum. Partimizi, davamızı hiç paraya sattılar. Partimden istifa ediyorum, arkamdan büyük istifalar gelecek. Aday adaylarımızın 6'sı istifa etti, dosyasını geri çekti. Geri çekecek olan arkadaşlarımız da var."

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İYİ Parti'de şok üstüne şok! Akşener'in ikiyüzlü siyaseti isyan ettirdi: "Arkamdan büyük istifalar gelecek" diyerek ayrıldı
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