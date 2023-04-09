Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e masaya dönüş diyeti! O isimler liste dışı

Barış Yarkadaş bunlardan birisi. Yarkadaş o süreçte şu ifadelerle Akşener'e yüklenmişti: "Akşener'in ne yapmak istediğini anlayan var mı? Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin"