Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e masaya dönüş diyeti! O isimler liste dışı

CHP'ye yakın medya organlarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun sesi olma özelliğiyle öne çıkan isimlerden bazıları Meral Akşener'e saldırının bedelini ödedi. CHP listelerinde olma ümidi taşıyan gazetecilik kökenli isimlerin bir bölümü koalisyon masasının dağılma sürecindeki tutumları nedeniyle çizik yedi. Akşener'in ayrıldığı 6'lı koalisyon masasına zorla döndürüldüğü süreçte sert paylaşımlarıyla dikkat çeken Barış Yarkadaş ve Eren Erdem gibi isimler CHP'de aday listelerinde yer alamadı.
AKŞENER'E "SOKAĞA ÇIKACAK YÜZ BULAMAZ" DEMİŞTİ! ADAYLIĞI KAYBETTİ
Meral Akşener'in masayı dağıttığı süreçte edilen hakaret ve küfürlerin haddi hesabı olmazken Kılıçdaroğlu'na fedailik yapsalar da bu kervana katılan bazı medyatik isimler bedel ödemekten kurtulamadı.
Barış Yarkadaş bunlardan birisi. Yarkadaş o süreçte şu ifadelerle Akşener'e yüklenmişti: "Akşener'in ne yapmak istediğini anlayan var mı? Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin"
İYİ PARTİ "SUSTURULMASINI" İSTEMİŞTİ
Bunun üzerine İYİ Parti Erzurum Milletvekili ve GİK Üyesi Naci Cinisli "Bu trolü kim konuşturuyor, kim susturacak? Neyin nesidir, kimin fesidir?" demişti.
VE SUSTURULDU
Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun yanında dursa da CHP Genel Başkanı Akşener'i bir kez daha küstürmemek için listelerde aday olarak yer bulamadı.
EREN ERDEM DE GİTTİ
Daha önce Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun sarılma görüntüleriyle ilgili de tweetler atan Eren Erdem de CHP listelerinden aday olamadı. Erdem PM Üyesi sıfatını taşırken şahsi sosyal medya hesabından Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ı etiketleyerek, "Bana bir 'üzülme sarılması' gösterir misin? @avrasyaanket" yazmıştı.