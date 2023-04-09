Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP’lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın

Tartışmalara neden olan CHP listesine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce, CHP'ye ve değerlerine geçmişte hakaretler yağdıran isimlerin listelerde en ön saflarda bulunmasına zehir zemberek sözlerle yüklendi. İnce, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ve "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine isyan etti.
ADAYLARI KARŞILAŞTIRDI MEMLEKET PARTİSİ'NE OY İSTEDİ
CHP'lilere çağrıda bulunan İnce kendi partisinin adaylarıyla karşılaştırma yaparak Memleket Partisi'ne oy istedi.
"KEMALİZM IRKÇILIKTIR" DİYEN BİRİ VAR
İnce, sosyal medyadan ''Milletvekili adayı listeleri açıklandı. Memleket Partisi'nin Ankara Çankaya 1. Sıra Milletvekili adayı; Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Mülkiye'de profesör, Atatürkçü bir Cumhuriyet kadını. Karşısında ise Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı var, Ali Dibo var. İzmir 1. Bölgede Memleket Partisi'nin adayı Cüneyt Oğuz. Cüneyt; Cumhuriyetçi, Atatürkçü, CHP'nin eski il yöneticisi. Karşısında ise operasyon gazetesi Taraf'ın eski yazarı "Kemalizm ırkçılıktır" diyen biri var." paylaşımında bulundu.
"BAĞRINA TAŞ BASA BASA DEĞİL GÖNÜL RAHATLIĞIYLA..."
İnce ayrıca "Bağrına taş basa basa değil, tıpış tıpış değil, gönül rahatlığıyla ver oyunu Memleket'e. Memleket gibisi yok'' ifadelerini kullandı.
Halk Tv yorumcusu Murat Ağırel de listelerin ardından CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na ağır ifadeler kullandı. Ağırel "Kemalizmi ırkçılık olara gören Taraf gazetesi artıkları, FETÖ firarisine saat takan ve Emniyeti FETÖ'ye teslim eden, Hatay'da ölen binlerce kişinin mesulu ve yargıya FETÖ imamlarını yerleştiren, "Yetmez ama evet" diyerek faşizme destek veren Cumhuriyet düşmanları listelerde seçilecek yerlerde. Tebrik ederim herkesi!" paylaşımında bulundu.