Listedeki isimlere tepki gösteren Muharrem İnce CHP’lilere seslendi: Bağrınıza taş basmayın

Tartışmalara neden olan CHP listesine bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'den geldi. Muharrem İnce, CHP'ye ve değerlerine geçmişte hakaretler yağdıran isimlerin listelerde en ön saflarda bulunmasına zehir zemberek sözlerle yüklendi. İnce, Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin ve "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın aday gösterilmesine isyan etti.