Terör sevici Okan Konuralp’e CHP listesinde baş köşe! Sosyal medyada tepki yağdı

O tepkilerden bazıları şöyle: PKK, bu sene 4-5 partiden aday gösteriyor farkında mısınız, her yerde varlar.

Şimdi Mansur bunun için dolanıp dolanıp oy mu isteyecek?Yakışır Atatürkçü, Kemalist, laikçi, ilerici, çağdaş, okumuş, elit, bilmem ne kesime. Ohhhh!

PKK, ve FETÖ çöplüğü gibi olmuşlar. Tebrikler, yıllar sonra tarafınızı saklamadığınız için.

CHP ve İP, ne kadar vatan düşmanı varsa aday yapmış. Yuh yani. Bu kadar da vatan düşmanı olunmaz ki.