Terör sevici Okan Konuralp’e CHP listesinde baş köşe! Sosyal medyada tepki yağdı

CHP Genel Merkezi'nde dün kriz ve kavgalarla dolu bir gece yaşandı. Gelecek, DEVA, Saadet ve DP'nin, CHP listelerinden girecek olması partililerin tepkisini çekti. CHP'nin kendi evlatlarının aday olamadığı yerde diğer partilere dağıtılan yerler ortalığı karıştırdı. Özellikle Sadullah Ergin ismi CHP seçmenini çileden çıkarttı.
TERÖR PAYLAŞIMI YAPAN İSMİN VEKİLLİĞİ GARANTİ
HDP ile kol kola giren ve terör örgütü PKK'nın açık desteğini alan CHP, listede marjinal isimleri de es geçmedi. Daha önce terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile bir paylaşım yapan Okan Konuralp Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterildi.
Konuralp, Öcalan'ın fotoğrafını paylaşarak, 'Öcalan'ın yeni fotoğrafı, tarz hiç fena değil...' ifadesini kullanmıştı.
Yine Konuralp'in, 'Öcalan'ın Karayılan'ı tasfiye ettiğini söylemek doğru olmaz.En çok güvendiği isimlerin birini HPG'nin başına getirerek süreci disipline etti.' şeklinde bir paylaşımı da bulunuyor.
TEPKİ YAĞDI
Okan Konuralp'in terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın lehine yaptığı paylaşımın ortaya çıkması sonrası sosyal medyada CHP'ye tepki yağdı.
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven birçok paylaşımı bulunan Okan Konuralp CHP Ankara 1. bölge 3. sıradan aday gösterildi. Konuralp'in terör sevinci paylaşımlarını görenler CHP'ye ateş püskürdü.
O tepkilerden bazıları şöyle: PKK, bu sene 4-5 partiden aday gösteriyor farkında mısınız, her yerde varlar.
Şimdi Mansur bunun için dolanıp dolanıp oy mu isteyecek?Yakışır Atatürkçü, Kemalist, laikçi, ilerici, çağdaş, okumuş, elit, bilmem ne kesime. Ohhhh!
PKK, ve FETÖ çöplüğü gibi olmuşlar. Tebrikler, yıllar sonra tarafınızı saklamadığınız için.
CHP ve İP, ne kadar vatan düşmanı varsa aday yapmış. Yuh yani. Bu kadar da vatan düşmanı olunmaz ki.