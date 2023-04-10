HDP’den bir küstah açıklama daha: Öcalan’a tecriti kaldıracağız, 14 Mayıs’ta hesap soracağız...

PERVİN BULDAN, AHMET TÜRK, SIRRI SAKIK...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'a uygulanan tecriti kaldıracaklarını belirten bir açıklama yaparken, HDP'nin önemli isimlerinden Ahmet Türk de, Öcalan için özgürlük vakti geldiğini söylemişti. Terörist başı Abdullah Öcalan dahil, tüm suçluları genel af çıkararak affedeceklerini söyleyen HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu'na kendilerine kapalı kapılar ardında vadettiklerini, kamuoyuna açıklama çağrısı yapmıştı.

KANDİL DE 7'Lİ KOALİSYONA DESTEK VERİYOR

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat ve Murat Karayılan, HDP'nin 6'lı koalisyona katılmasından menuniyet duyduklarını belirtirken, Cumhur İttifakı'nın yıkılmasının kendi varlıkları açısından elzem olduğunu söylüyor. Terör elebaşları, seçimde7'li koalisyon ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini de birçoık kez deklare etti. CHP ve İYİ Parti tüm bu yaşananlara rağmen sessiz...