HDP'den bir küstah açıklama daha: "Öcalan'a tecriti kaldıracağız, 14 Mayıs'ta hesap soracağız..." | Video
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, 6'lı koalisyona katılmasının ardından küstah açıklamalarına hız verdi. Yönetime ortak olacaklarını her fırsatta dile getiren HDP, Abdullah Öcalan'ın özgür bırakacaklarını da sık sık belirtiyor. Bu doğrultuda son açıklama HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'den geldi. Dede, "Sayın Öcalan bir irade koydu ortaya, bu tecrit derhal ortadan kaldırılmalı." dedi.
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