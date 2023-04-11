İşte o SİHA’ların başarısı: Tepe kadro temizlendi

CHP'nin liderliğini yaptığı 6'lı koalisyonun, HDP tabanından oy alabilmek amacıyla 'dokunacağız" dediği SİHA'lar (Silahlı İnsansız Hava Aracı), son 5 yıl içerisinde PKK'ya ağır darbe indirdi.Örgütün en önemli kayıplarından biri de terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan'ın 18 Kasım 2021'de Kandil'de etkisiz hale getirilmesi oldu.Operasyonlarda, etkisiz hale getirilenler arasında PKK/KCK'nın 41 kişilik lider kadrosunda bulunan Rıza Altun ile Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin de yer alıyor.İçişleri Bakanlığı tarafından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride aranan PKK/YPG çatısı altında bulunan KJB'nin sözde yürütme konseyi üyesi Filiz Arslan, PKK'nın Sincar Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, PKK Mahmur- Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Mehmet Erdoğan, Öcalan ile birlikte PKK'yı kuran Ali Haydar Kaytan, Engin Karaaslan, İsmail Özden, Ulaş Doğan, Beraat Afşin, Metin Arslan, Murat Kalko, Gülizar Tural, Söylemez Yaşar, Hasan Adır, Sofi Nurettin kod adlı Halef El Muhammed, Servet Aydın, Yahya Duman, Fazıl Botan, Yusif Mehmud Rebani, Fırat Şişman ve Ulaş Doğan, Mehmet Aydın, KCK Yürütme Konseyi üyesi Rıza Altun, Mikail Özdemir, Emrullah Dursun ve Ali Aktaş gibi Kandil için önemli olan teröristler etkisiz hale getirildi.