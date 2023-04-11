Son dakika: Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?

VATANDAŞ BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Kasapoğlu'nu, Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG ile gören vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Meraklı vatandaşlar , müsaade isteyerek aracın kapısını açtı. Sık sık fotoğraf çektiren vatandaşlar, Kasapoğlu ile sohbet etti.

Togg'la gezintiye çıkan Bakan Kasapoğlu'na bomba takas teklifi | Video

"BİZİM ARABA İLE TAKAS OLUR MU?

Bir genç ile Kasapoğlu arasındaki takas diyaloğu gülümsetti. Kapıyı açan genç, "Bizim Linea var da. Takas olur mu?" dedi. Kasapoğlu, "Yaparız bir şeyler." diyerek yanıt verdi. Bu diyalog gülüşmelere neden oldu.