Video Haber Togg'la gezintiye çıkan Bakan Kasapoğlu'na bomba takas teklifi | Video
Togg'la gezintiye çıkan Bakan Kasapoğlu'na bomba takas teklifi | Video

Togg'la gezintiye çıkan Bakan Kasapoğlu'na bomba takas teklifi | Video

11.04.2023 | 12:28

Makam aracı Togg'la Ankara caddelerinde tur atan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meraklı vatandaşlara "Nasıl güzel di mi?" diye sordu. Çevredekilere aracın içini de gösteren Bakan Kasapoğlu, "Linea ile takas olur mu?" diye soran gence "Yaparız bir şeyler" diyerek yanıt verdi.

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