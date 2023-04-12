Adaylık sıralamasının değişeceği iddia edilmişti! CHP’de kriz büyüyor: Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin’e sahip çıktı

"ESKİ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULUNAMAYAN BİR ATMOSFER VAR"

Eski alışkanlıklardan henüz kurtulunamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.