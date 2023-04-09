CHP’de Sadullah Ergin krizi! Kılıçdaroğlu ‘Milletvekili bile olamazsın’ sözleriyle hedef almıştı | Video
14 Mayıs Genel Seçimleri için geri sayım sürerken partiler de milletvekili adaylık listeleri belli oldu. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması tartışma yaratırken 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yıllar önce Ergin ile söyledikleri gündem oldu. Kılıçdaroğlu, “Sen adalet bakanı değil, milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanmıştı.
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