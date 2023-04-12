Şehit Necmettin öğretmenin babası: PKK ile yol yürüyenlerle yolumuz olmaz

6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapmasına ve şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın partisi tarafından yine aday gösterilmesine Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz tepki gösterdi. Hamit Yılmaz, "40 yıldır askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı, benim öğretmen evladımı öldüren PKK'lı teröristleri destekleyen HDP'nin, CHP ve İyi Parti'yle birlikte ittifak ortaklığı yapması yüreğimizi yakıyor. PKK'lı hainler, gencecik yavrumu kaçırdı, öldürdü. Köyümüze yavrumun cansız bedeni geldi. Oğlum toprakta yatıyor. Şehit yakınına küfreden, PKK ve HDP ile yol yürüyenler belli. Bizim onlarla ne yolumuz ne de işimiz olur" dedi.16 Haziran 2017 tarihinde, görev yeri Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Erzincan karayolunu kesen PKK'lılar tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz, SABAH'a konuştu. CHP'nin HDP ile yaptığı koalisyonu ve şehit yakınına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın yeniden İYİ Parti'den aday gösterilmesine tepki gösteren şehit babası Yılmaz, "6'lı koalisyon partilerinin HDP ile ittifak kurması ve HDP'yi ziyaret etmesi yüreğimi parçaladı. Bunların amacı ülkeyi bölmektir. Atatürk'ün kurduğu CHP ne hale geldi. HDP ne istiyorsa yapmak zorundalar.6'lı koalisyon, HDP ile birlikte olup, 'Yeter ki Erdoğan gitsin' diye çabalıyorlar. Bunu asla başaramayacaklar. 14 Mayıs, tarihi gün olacak. Türk milleti her şeyin farkında." Acılı baba Yılmaz, "CHP ve İyi Parti, HDP'nin emir erleri olmuşlar. Oğlumu kaçıran ve şehit eden HDP ile ittifak kuran, devletimizi bölmek isteyenlere halkımız 14 Mayıs'ta cevap verecektir. Bunlara sadece yazıklar olsun diyorum. Askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı, benim öğretmen evladımı PKK öldürdü. PKK ve hainler ile yol yürüyenlerle işimiz ve yolumuz olmaz" dedi.