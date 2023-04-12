SON DAKİKA: CHP’li vekilden 7’li koalisyonu karıştıracak Sadullah Ergin çıkışı: O günlerin hesabını versin

Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olması ortalığı karıştırdı. Kriz, bir türlü bitmek bilmezken, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan ittifakı karıştıracak bir açıklama geldi. Bulut, Sadullah Ergin'in Meclis'te hesap vereceğini söyledi. DEVA Partisi'nin, CHP'den gelen bu açıklamaya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu...
SADULLAH ERGİN, CHP'Yİ KARIŞTIRDI
CHP Ankara 1.Bölge 4.Sıra Milletvekili adayı Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çeken eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in, Çankaya'dan seçilmesi garanti bir noktadan aday gösterilmesi CHP'lileri çileden çıkarttı.
KILIÇDAROĞLU, ERGİN'E SAHİP ÇIKTI
Partideki kriz sonrası tavrı merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' der gibi bir açıklama yaparak Ergin'e sahip çıktı.
CHP Genel Başkanı, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.
CHP'Lİ VEKİLDEN İTTİFAKI KARIŞTIRACAK 'SADULLAH ERGİN' SÖZLERİ: O GÜNLERİN HESABINI VERSİN
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, katıldığı bir yayında Sadullah Ergin ismi ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bulut, DEVA Partisi ile cHP'yi karşı karşıya getirecek ifadeler kullandı.
CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Sadullah Ergin çıkışı: "Meclis'e geldiğinde o günlerin hesabını versin" | Video
Bulut, "Sadullah Bey de Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Kürsüye çıktığında birisi soracaktır, 'Kardeşim, siz ne yaptınız? O dönemi anlatın diyecektir.' Belki de suç ortaklarını anlatacaktır." ifadelerini kullandı.