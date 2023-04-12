Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: CHP'li vekilden 7'li koalisyonu karıştıracak Sadullah Ergin çıkışı: O günlerin hesabını versin
Giriş Tarihi: 12.4.2023 16:27 Son Güncelleme: 12.4.2023 16:41

SON DAKİKA: CHP'li vekilden 7'li koalisyonu karıştıracak Sadullah Ergin çıkışı: O günlerin hesabını versin

SON DAKİKA HABERİ: CHP, DEVA, Gelecek, Saadet ve DP adaylarını kendi listesinden gösterdi. CHP'nin ittifak ortaklarına ayırdığı yerler partiyi krize sürüklerken, en büyük kaos ise Sadullah Ergin isminde yaşandı. CHP, DEVA Partisi adayı Sadullah Ergin'i, Çankaya'dan aday gösterince ortalık karıştı. Partililer isyan ederken, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan ittifakı karıştıracak bir açıklama geldi. Bulut, "Sadullah Bey de Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Biraz da böyle bakmak lazım." dedi.

SON DAKİKA: CHP’li vekilden 7’li koalisyonu karıştıracak Sadullah Ergin çıkışı: O günlerin hesabını versin

Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olması ortalığı karıştırdı. Kriz, bir türlü bitmek bilmezken, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan ittifakı karıştıracak bir açıklama geldi. Bulut, Sadullah Ergin'in Meclis'te hesap vereceğini söyledi. DEVA Partisi'nin, CHP'den gelen bu açıklamaya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu...

SADULLAH ERGİN, CHP'Yİ KARIŞTIRDI

CHP Ankara 1.Bölge 4.Sıra Milletvekili adayı Ergenekon ve Balyoz davaları sırasındaki açıklamaları ve tavırları ile tepki çeken eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin oldu. Ergin'in, Çankaya'dan seçilmesi garanti bir noktadan aday gösterilmesi CHP'lileri çileden çıkarttı.

KILIÇDAROĞLU, ERGİN'E SAHİP ÇIKTI

Partideki kriz sonrası tavrı merak konusu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 'Tıpış tıpış oy vereceksiniz' der gibi bir açıklama yaparak Ergin'e sahip çıktı.

CHP Genel Başkanı, "İlk kez beş parti bir parti logosu altında seçime giriyor. Dolayısıyla herkes sanki sadece CHP'liler giriyor ve CHP'li değil nasıl bizim listede yer alır diye bir şey söylüyor. Yani eski alışkanlıklardan kurtulunamayan bir atmosfer var. Zaman içerisinde olacak" dedi.

CHP'Lİ VEKİLDEN İTTİFAKI KARIŞTIRACAK 'SADULLAH ERGİN' SÖZLERİ: O GÜNLERİN HESABINI VERSİN

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, katıldığı bir yayında Sadullah Ergin ismi ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Bulut, DEVA Partisi ile cHP'yi karşı karşıya getirecek ifadeler kullandı.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Sadullah Ergin çıkışı: "Meclis'e geldiğinde o günlerin hesabını versin" | Video

Bulut, "Sadullah Bey de Meclis'e gelirse, o günlerin hesabını versin. Belki de hesap sorma anlamında bir fırsat olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Kürsüye çıktığında birisi soracaktır, 'Kardeşim, siz ne yaptınız? O dönemi anlatın diyecektir.' Belki de suç ortaklarını anlatacaktır." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: CHP'li vekilden 7'li koalisyonu karıştıracak Sadullah Ergin çıkışı: O günlerin hesabını versin
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