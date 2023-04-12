CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan Sadullah Ergin çıkışı: "Meclis'e geldiğinde o günlerin hesabını versin" | Video
DEVA Partili Sadullah Ergin’in CHP listelerinden aday gösterilmesine tepkiler devam ederken bir açıklama da CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’tan geldi! Bulut katıldığı yayında “Ergin Meclis’e geldiğinde o günlerin hesabını versin. Belki de onun için hesap verme fırsatı olacak. Biraz da böyle bakmak lazım. Belki de suç ortaklarını anlatacaktır.” dedi.
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